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Микола Чаус

Микола Чаус з'явився в поліцію 28 лютого

Голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь заявляє, що підозрюваний у хабарництві суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі. Про це він сказав Українським Новинам.

«Він сам з'явився вчора (28 лютого. – Ред.) в поліцію і зізнався в тому, що він скоїв злочин, незаконно перетнувши кордон», - сказав Морарь.

За його словами, Чаус дещо змінився фізично, схуд. «Він не дуже був схожий на ті фото, які були направлені колегами з України», - зазначив він.

На цей момент Чаус затриманий на три доби, але прокуратура буде звертатися до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса в Молдові.

Раніше Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

За даними слідства, Чаус отримав хабар у розмірі $150 тис. у справі про торгівлю димедролом. Гроші суддя ховав у літрових банках.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса.