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    Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі

    • Сьогодні, 12:32
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    Микола Чаус
    Микола Чаус

    Микола Чаус з'явився в поліцію 28 лютого

    Голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь заявляє, що підозрюваний у хабарництві суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі. Про це він сказав Українським Новинам.

    «Він сам з'явився вчора (28 лютого. – Ред.) в поліцію і зізнався в тому, що він скоїв злочин, незаконно перетнувши кордон», - сказав Морарь.

    За його словами, Чаус дещо змінився фізично, схуд. «Він не дуже був схожий на ті фото, які були направлені колегами з України», - зазначив він.

    На цей момент Чаус затриманий на три доби, але прокуратура буде звертатися до суду про обрання йому запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса в Молдові.

    Раніше Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

    За даними слідства, Чаус отримав хабар у розмірі $150 тис. у справі про торгівлю димедролом. Гроші суддя ховав у літрових банках.

    6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса.

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