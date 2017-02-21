НАБУ знову проситиме суд заочно розслідувати справу судді Чауса

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Суддя Чаус

В антикорупційному бюро додають, що Чауса продовжить розшукувати Інтерпол

Національне антикорупційне бюро буде повторно добиватись заочного розслідування щодо судді Миколи Чауса. Про це у прес-службі НАБУ повідомили «Українській правді».

«10 лютого слідчий суддя Солом'янського райсуду постановила ухвалу, якою повернула детективам Національного бюро клопотання про спеціальне досудове розслідування з мотивів нібито недоведення міжнародного розшуку. Однак, така інформація не відповідає дійсності, адже профіль судді Миколи Чауса був і досі залишається на сайті Інтерполу», - повідомили в НАБУ.

Крім того, у прес-службі стверджують, що прокурор планує повторно звернутись до суду про призначення заочного розслідування щодо Чауса.

«Наразі прокурор САП погоджує клопотання про проведення спеціального досудового розслідування стосовно судді. Цього тижня воно буде подано до суду повторно», - йдеться у повідомленні.

«Повернення клопотання не позбавляє НАБУ права його повторно подати», - уточнили в НАБУ.

Як повідомляв «Главком», напередодні суд відмовив Національному антикорупційному бюро у здійсненні спеціального досудового розслідування у справі судді Миколи Чауса, якого звинувачують у хабарництві

Нагадаємо, детективи НАБУ подали клопотання про заочне розслідування стосовно судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Чаус отримав хабар у розмірі $150 тис. у справі про торгівлю димедролом. Гроші суддя ховав у літрових банках.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса.