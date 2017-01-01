Чемпіонат світу в Катарі опинився під загрозою зриву

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Шість країн, серед яких Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ, Лівія і Ємен, розривають дипломатичні відносини з Катаром

Проведення чемпіонату світу 2022 року в Катарі знаходиться під загрозою зриву через розрив дипломатичних відносин і блокування кордонів між Дохою та сусідніми країнами.

Про це повідомляє The Guardian.

Шість країн, серед яких Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ, Лівія і Ємен, розривають дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши владу країни в підтримці тероризму. Були закриті наземні маршрути в країну.

Крім того, Бахрейн, Саудівська Аравія і ОАЕ відмовилися дозволити Досі використовувати свої морські порти або повітряний простір. Катар всі звинувачення заперечує.

Оргкомітет ЧС-2022 в Катарі не робив офіційних заяв.

Нагадаємо, тимчасовий уряд Лівії оголосив у понеділок про розрив дипломатичних відносин з Катаром. Це рішення було прийнято тимчасовим лівійським кабінетом під керівництвом Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, штаб-квартира якого розташована на сході країни.

У свою чергу Катар назвав рішення чотирьох арабських держав про розрив дипломатичних відносин з Дохою невиправданим.