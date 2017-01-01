Через африканську чуму свиней карантин діє у 49 населених пунктах

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У Полтавській області найбільша кількість населених пунктів, в яких введено карантин через АЧС

Станом на 24 лютого, у 49 населених пунктах України діяв карантин через африканську чуму свиней. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.

«По одному (населеному пункту. – Ред.) – в Закарпатській, Запорізькій, Тернопільській, Донецькій, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській областях, по два – в Одеській, Київській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, по три – у Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, чотири – в Луганській та Херсонській, шість – у Харківській та 11 – у Полтавській області», - розповів він.

Лапа пояснив, що в таких пунктах визначаються межі захисту (від 3 до 20 км ) та зони нагляду (від 20 до 150 км ), встановлюється карантин, відбувається контроль за переміщенням, вилучається та знищується поголів’я свиней, проводиться дезінфекція і дератизація в осередку захворювання, моніторинг у дикій фауні, роз’яснювальна робота серед населення.

Як повідомлялося, в Україні у 2017 році було зафіксовано вже 47 випадків африканської чуми свиней.