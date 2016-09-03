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    З початку року в Україні виявлено 47 випадків африканської чуми свиней

    • Сьогодні, 12:15
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    З 2012 року в Україні АЧС зареєстровано вже у 23 областях

    В Україні у 2017 році, за неповні два місяці, було зафіксовано вже 47 випадків африканської чуми свиней (АЧС). 

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    Про це в інтерв’ю  «Главкому» повідомив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.

    «З початку року було виявлено вже 47 випадків АЧС (45 – домашні, 2 – дикі), зокрема вперше на території Тернопільської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей», - розповів він.

    Відомо, що майже за 5 років, з 2012, в Україні було взагалі зареєстровано 195 випадків захворювання (168 – домашні, 26 – дикі, 1 – інфікований об’єкт) у 23 регіонах.

    З 2012 року в Україні АЧС було зареєстровано в 23 областях:

    Чернігівська - 27 випадків

    Одеська - 27

    Полтавська - 25

    Миколаївська - 22

    Харківська - 14

    Сумська - 12

    Київська - 9

    Луганська - 8

    Кіровоградська - 8

    Рівненська - 8

    Хмельницька - 5

    Черкаська - 5

    Волинська - 4

    Вінницька - 4

    Житомирська - 3

    Дніпропетровська - 3

    Херсонська - 4

    Запорізька - 2

    Чернівецька - 1

    Закарпатська - 1

    Тернопільська - 1

    Івано-Франківська - 1

    Смертельна для свиней хвороба – африканська чума – продовжує бушувати в Україні. Втрати від цього «мору» не обмежуються збитками окремих домогосподарств та бюджету. До цього додаються ще й зниження експорту свинини та інвестиційної привабливості сектора.

     

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