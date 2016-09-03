З початку року в Україні виявлено 47 випадків африканської чуми свиней
- Сьогодні, 12:15
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З 2012 року в Україні АЧС зареєстровано вже у 23 областях
В Україні у 2017 році, за неповні два місяці, було зафіксовано вже 47 випадків африканської чуми свиней (АЧС).
Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.
«З початку року було виявлено вже 47 випадків АЧС (45 – домашні, 2 – дикі), зокрема вперше на території Тернопільської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей», - розповів він.
Відомо, що майже за 5 років, з 2012, в Україні було взагалі зареєстровано 195 випадків захворювання (168 – домашні, 26 – дикі, 1 – інфікований об’єкт) у 23 регіонах.
З 2012 року в Україні АЧС було зареєстровано в 23 областях:
Чернігівська - 27 випадків
Одеська - 27
Полтавська - 25
Миколаївська - 22
Харківська - 14
Сумська - 12
Київська - 9
Луганська - 8
Кіровоградська - 8
Рівненська - 8
Хмельницька - 5
Черкаська - 5
Волинська - 4
Вінницька - 4
Житомирська - 3
Дніпропетровська - 3
Херсонська - 4
Запорізька - 2
Чернівецька - 1
Закарпатська - 1
Тернопільська - 1
Івано-Франківська - 1
Смертельна для свиней хвороба – африканська чума – продовжує бушувати в Україні. Втрати від цього «мору» не обмежуються збитками окремих домогосподарств та бюджету. До цього додаються ще й зниження експорту свинини та інвестиційної привабливості сектора.