З початку року в Україні виявлено 47 випадків африканської чуми свиней

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З 2012 року в Україні АЧС зареєстровано вже у 23 областях

В Україні у 2017 році, за неповні два місяці, було зафіксовано вже 47 випадків африканської чуми свиней (АЧС).

Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.

«З початку року було виявлено вже 47 випадків АЧС (45 – домашні, 2 – дикі), зокрема вперше на території Тернопільської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей», - розповів він.

Відомо, що майже за 5 років, з 2012, в Україні було взагалі зареєстровано 195 випадків захворювання (168 – домашні, 26 – дикі, 1 – інфікований об’єкт) у 23 регіонах.

З 2012 року в Україні АЧС було зареєстровано в 23 областях:

Чернігівська - 27 випадків

Одеська - 27

Полтавська - 25

Миколаївська - 22

Харківська - 14

Сумська - 12

Київська - 9

Луганська - 8

Кіровоградська - 8

Рівненська - 8

Хмельницька - 5

Черкаська - 5

Волинська - 4

Вінницька - 4

Житомирська - 3

Дніпропетровська - 3

Херсонська - 4

Запорізька - 2

Чернівецька - 1

Закарпатська - 1

Тернопільська - 1

Івано-Франківська - 1

Смертельна для свиней хвороба – африканська чума – продовжує бушувати в Україні. Втрати від цього «мору» не обмежуються збитками окремих домогосподарств та бюджету. До цього додаються ще й зниження експорту свинини та інвестиційної привабливості сектора.