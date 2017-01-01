Через обстріли Авдіївка без світла та у вогні

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Пожежа в Авдіївці

До ліквідації пожеж у Старій Авдіївці залучалися навіть журналісти

Проросійські бойовики знову обстріляли населений пункт Авдіївка із важкої зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, в результаті нічного обстрілу виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки. Загалом зафіксовано чотири пожежі у приватному секторі передмістя.

За попередніми даними поранених та загиблих серед мирних мешканців немає.

Вода до міста поступає самотоком з резервуару. У місті відсутня електроенергія через пошкодження ЛЕП на території підконтрольній Україні. Комунальні служби перебувають у готовності до виконання робіт з відновлення енергопостачання. На даний час вирішуються питання щодо забезпечення безпеки проведення робіт ремонтними бригадами.

Прес-центр штабу АТО зазначає, що у гасінні приватних будинків Старої Авдіївки, окрім персоналу ДСНС, брали участь військовослужбовці Збройних Сил України, журналісти вітчизняних телеканалів та іноземних видань.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

День тому бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.