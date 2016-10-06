Бойовики «ДНР» обвинуватили Україну в захопленні Донецької фільтрувальної станції

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Едуард Басурін

«Захоплення» нібито сталося в ніч на 25 лютого

Українські силовики минулої ночі захопили об'єкти Донецької фільтрувальної станції (ДФС). Про це повідомив представник оперативного командування бойовиків «ДНР» Едуард Басурін, передає російське інформагентство ТАСС з посиланням на інформацію сепаратистів.

«Сьогодні вночі українська сторона, в порушення всіх домовленостей і взятих на себе зобов'язань, захопила об'єкти Донецької фільтрувальної станції, для ведення з її території вогню по наших позиціях. Знаючи, що наші підрозділи дотримуються Мінських домовленостей і не відкривають вогонь по об'єктах життєзабезпечення, противник відчув свою повну безкарність», - ідеться в повідомленні.

За словами Басуріна, українські силовики застосовували міномети і великокаліберні кулемети, вогонь з яких вівся як по ДФС, так і по житлових районах Ясинуватої та селища Спартак. Донецький бойовик стверджує, що захоплення станції було проведене українськиими радикальними націоналістичними підрозділами.

«Можна зробити висновок, що українська влада в даний час не контролює ситуацію, і не здатна забезпечити безпеку громадянам України. У зв'язку з цим ми закликаємо світових лідерів вивести підрозділи націоналістів із зони АТО, виконавши письмові гарантії від 15 березня 2016 року»- додав він.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

День тому бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.