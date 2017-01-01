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    Через російські бомбардувальники Британія підняла свої винищувачі

    • Сьогодні, 20:31
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    Ту-160 наблизилися до Британії близько 10 години ранку з північного сходу і потім пройшли до західного узбережжя Ірландії і Біскайській затоці

    Великобританія направила винищувачі Typhoon для супроводу російських бомбардувальників Ту-160. Про це повідомляє Independent з посиланням на представника британського Міноборони.

    «Ми можемо підтвердити, що за сигналом тривоги літаки Typhoon були підняті в повітря з авіабаз в Лоссімуті і Конінгсбі для спостереження за двома бомбардувальниками Blackjack (Ту-160 класифікації НАТО) , коли вони перебували в зоні відповідальності Великобританії», - заявили у відомстві. 

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    Як повідомляло видання Independent, Ту-160 наблизилися до Британії близько 10 години ранку з північного сходу і потім пройшли до західного узбережжя Ірландії і Біскайській затоці.

    Для супроводу бомбардувальників в повітря піднялися також французькі та іспанські літаки, але Ту-160 розвернулися і взяли курс назад на північ.

    Джерело: Українські новини
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    Росія Великобританія
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