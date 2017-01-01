Через сутички на заходах до Дня перемоги відкрито вже дві кримінальні справи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Охорона правопорядку у Києві

Під час забезпечення безпеки учасників масових заходів дістали тілесні ушкодження вісім працівників поліції

9 травня в Україні під час забезпечення безпеки учасників масових заходів з відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні отримали тілесні ушкодження вісім працівників поліції.

Публічну безпеку і порядок у державі забезпечує близько 30 тисяч правоохоронців, зокрема 10 тисяч – у Києві.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, працівники правоохоронних органів доправили до поліції за різноманітні правопорушення близько півсотні громадян, переважно через використання забороненої символіки. Також є затримані громадяни за скоєння хуліганських дій та злісну непокору законним вимогам працівників правоохоронних органів.

Зокрема, одного громадянина поліцейські затримали у м. Дніпро, 12 – в Одесі, по двоє – у Хмельницькому і Чернігові. Крім того, 25 учасників масових заходів затримали у столиці, їх доправлено до Печерського управління поліції Києва.

За оперативною інформацією, під час забезпечення безпеки учасників масових заходів дістали тілесні ушкодження вісім працівників поліції – по одному у Києві і Запоріжжі, ще шестеро – у Дніпрі.

Станом на 13:00 відкрито два кримінальних провадження: за статтями 296 (хуліганство) і 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органа, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

«Тим часом глава Національної поліції України Сергій Князєв перебуває у відомчому Ситуаційному центрі. Звідти він стежить за перебігом подій у режимі онлайн і керує силами поліції під час забезпечення публічної безпеки і порядку в державі», – йдеться у повідомленні.