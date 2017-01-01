Червоний Хрест припиняє роботу в Афганістані після вбивства своїх співробітників

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Наразі невідомо, хто скоїв напад на представників Червоного хреста

Міжнародний Комітет Червоного Хреста вирішив тимчасово припинити діяльність в Афганістані після сьогоднішнього нападу на його співробітників, в результаті якого шість з них були вбиті, а місцезнаходження ще двох невідомо. Про це заявив представник організації Домінік Штільхарт.

Невідомі атакували машини співробітників Червоного Хреста, коли ті везли вантаж в Шібарган на північ країни. В результаті шестеро осіб були вбиті, а ще двоє досі не знайдені.

«Наші співробітники просто виконували свою роботу, самовіддано намагаючись допомогти місцевим жителям і підтримати їх», - заявив глава Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер, засудивши атаку і назвавши подію «страшною трагедією».

В організації підкреслюють, що поки невідомо достовірно, хто стоїть за нападом, але афганська влада вважає, що його скоїли бойовики терористичного угрупування «Ісламська держава».

Як повідомляв «Главком», В ООН заявили про позитивні результати в боротьбі з «Ісламською державою»