В ООН заявили про позитивні результати в боротьбі з «Ісламською державою»

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Бойовики ІДІЛ

Водночас загроза терактів все ще залишається високою

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що боротьба з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» останнім часом дає позитивні результати, але загроза здійснення нею терактів залишається високою, повідомляє «Інтерфакс».

За його словами, бойовики ІД все активніше виносять свою терористичну діяльність за межі конфліктних регіонів в інші держави. Гутерріш підкреслив, що бойовики використовують свої зв'язки з осередками в інших країнах, щоб готувати терористичні атаки за межами зон конфліктів. Тому небезпека терактів, у тому числі в аеропортах та літаках залишається високою.

Крім того, генсек зазначив, що терористи для зв'язку зі своїми прихильниками все частіше використовують месенджери, а також «темні» веб-сайти.

За даними ООН, близько 80% фінансових коштів терористи «Ісламської держави» отримують за рахунок продажу нафти і газу, а також здирництва та рекету.

Нагадаємо, що наприкінці січня в рамках операції боротьби з терористичною організацією «Ісламська держава» ВПС Туреччини знищили 18 об'єктів бойовиків-ісламістів на півночі Сирії. В цілому в рамках операції «Щит Євфрату» турецькі військові знищили 2 156 терористів ІДІЛ і 321 бойовиків PYD (сирійське крило PKK).