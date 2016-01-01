Четверо бійців зі Світлодарської дуги перебувають у реанімації в Дніпрі

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Реанімація лікарні ім. Мечникова

Всі бійці на апаратах штучної вентиляції легенів

Четверо бійців, які зазнали поранень під час боїв на Світлодарській дузі, перебувають у тяжкому стані в реанімації Дніпровської лікарні імені Мечникова. Про це повідомив головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

«Бійці, які надходили останнім часом, четверо бійців лежать у реанімації. Вони всі на апаратах штучної вентиляції легенів. Але вони всі одужують. У них позитивна динаміка. На сьогодні двом уже хочемо знімати апарат штучної вентиляції легенів», – зазначив він в ефірі телеканала «112 Україна».

При цьому Риженко додав, що всі воїни, які надходять до лікарні їм. Мечникова, як правило, потребують переливання крові у зв’язку з великою крововтратою. «Це дуже тяжко поранені бійці, які мають безліч поранень. Ми переливаємо дуже багато крові, яка на сьогоднішній день уже обчислюється тоннами. На одного тяжко пораненого бійця, як правило, за кількістю припадає 3-5 донорів для того, щоб відновити крововтрату. Ми робимо все, щоб залучити молодих людей, усіх небайдужих на донорські дні, щоб вони здавали кров. Уже в лікарні ім. Мечникова перелито 2,2 тонни донорської крові. Ми розуміємо, що якщо війна триватиме, кров доведеться переливати. Ми завжди готуємо запаси», – сказав він.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони заявили, що Україні повернули тіла усіх загиблих військових унаслідок нападу бойовиків на Світлодарській дузі.