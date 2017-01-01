Чиновники «Укрзалізниці» закупили бракованих запчастин на 20 млн грн

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Вилучена документація про фінансові оборудки

Закупівля вказаних комплектуючих могла призвести до надзвичайних пригод на залізниці під час вантажних та пасажирських перевезень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили факт постачання неліквідних запасних частин на 20 млн грн до рухомого складу залізничного транспорту ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що керівництво одного зі структурних підрозділів держпідприємства уклало договори на постачання запчастин з двома приватними підприємствами. Комерсанти у рамках угод свідомо поставили підприємству комплектуючі, вироблені з грубими порушеннями технічних умов, що, зокрема, значно знижувало термін експлуатації запчастин. Співробітники спецслужби з’ясували, що чиновники структурного підрозділу держпідприємства не забезпечили належну перевірку якості товару, як того вимагають нормативні документи», - йдеться у повідомленні.

За висновками експертів профільних наукових закладів, закупка вказаних комплектуючих могла призвести до надзвичайних подій на залізниці під час вантажних та пасажирських перевезень.

При проведенні слідчих дій в офісах комерсантів та структурного підрозділу залізниці оперативники СБУ вилучили фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення багатомільйонної оборудки з постачання неякісних комплектуючих.

Наразі неліквідну продукцію опечатано та передано на відповідальне зберігання держпідприємства.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.