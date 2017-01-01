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    Чиновники «Укрзалізниці» закупили бракованих запчастин на 20 млн грн

    • Сьогодні, 11:17
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    Вилучена документація про фінансові оборудки
    Вилучена документація про фінансові оборудки

    Закупівля вказаних комплектуючих могла призвести до надзвичайних пригод на залізниці під час вантажних та пасажирських перевезень

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили факт постачання неліквідних запасних частин на 20 млн грн до рухомого складу залізничного транспорту ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що керівництво одного зі структурних підрозділів держпідприємства уклало договори на постачання запчастин з двома приватними підприємствами. Комерсанти у рамках угод свідомо поставили підприємству комплектуючі, вироблені з грубими порушеннями технічних умов, що, зокрема, значно знижувало термін експлуатації запчастин. Співробітники спецслужби з’ясували, що чиновники структурного підрозділу держпідприємства не забезпечили належну перевірку якості товару, як того вимагають нормативні документи», - йдеться у повідомленні. 

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    За висновками експертів профільних наукових закладів, закупка вказаних комплектуючих могла призвести до надзвичайних подій на залізниці під час вантажних та пасажирських перевезень. 
    При проведенні слідчих дій в офісах комерсантів та структурного підрозділу залізниці оперативники СБУ вилучили фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення багатомільйонної оборудки з постачання неякісних комплектуючих. 

    Наразі неліквідну продукцію опечатано та передано на відповідальне зберігання держпідприємства. 
    Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
    Триває досудове слідство.

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    СБУ Укрзалізниця
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