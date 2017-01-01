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    У Дніпрі СБУ затримала на хабарі прокурора

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    Затримання прокурора на хабарі
    Затримання прокурора на хабарі

    Прокурор вимагав 1,6 тисячі доларів США від місцевого мешканця, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили на хабарництві юриста 3 класу однієї з Дніпровських місцевих прокуратур. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    «Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав 1,6 тисячі доларів США від місцевого мешканця, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За цю суму зловмисник обіцяв підтримати у суді обвинувальний акт, який не передбачає позбавлення волі обвинуваченому. Оперативники спецслужби затримали прокурора поблизу одного з районних судів Дніпра під час отримання всієї суми хабара», - йдеться в повідомленні.

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    У Дніпрі СБУ затримала на хабарі прокурора
    У Дніпрі СБУ затримала на хабарі прокурора
    У Дніпрі СБУ затримала на хабарі прокурора
    У Дніпрі СБУ затримала на хабарі прокурора
    У Дніпрі СБУ затримала на хабарі прокурора

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. 
    Тривають невідкладні-оперативно-слідчі дії.

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