У Дніпрі СБУ затримала на хабарі прокурора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання прокурора на хабарі

Прокурор вимагав 1,6 тисячі доларів США від місцевого мешканця, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили на хабарництві юриста 3 класу однієї з Дніпровських місцевих прокуратур. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав 1,6 тисячі доларів США від місцевого мешканця, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За цю суму зловмисник обіцяв підтримати у суді обвинувальний акт, який не передбачає позбавлення волі обвинуваченому. Оперативники спецслужби затримали прокурора поблизу одного з районних судів Дніпра під час отримання всієї суми хабара», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні-оперативно-слідчі дії.