Минулого року 31 банк показав збитковість
- Сьогодні, 03:53
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Найбільше збитків зазнав Приватбанк
Національний банк констатує збитковість 31 банку за підсумками 2016 року. Про це з посиланням на звітні дані Нацбанку повідомляє finance.ua.
За підсумками 2016 року, збиток показала 31 платоспроможна фінансова установа. Загальний збиток даних банків склав 158,5 млрд гривень.
Найбільший збиток за підсумками звітного періоду отримали: Приватбанк (135,3 млрд гривень), Укрсоцбанк (10,4 млрд гривень), ВТБ Банк (6,3 млрд гривень), Промінвестбанк (4,2 млрд гривень) і Альфа-банк (Україна) (4,1 млрд гривень).
Водночас найбільш прибутковими виявилися такі банки: «Райффайзен Банк Аваль» (3,8 млрд гривень), Сітібанк (1,4 млрд гривень), ОТП Банк (962 млн гривень), Креді Агріколь Банк (807,8 млн гривень) , ING Банк (791,1 млн гривень).
Нагадаємо, що за інформацією НБУ, 18 банків-банкрутів були пов'язані з оточенням колишнього президента країни Віктора Януковича