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    Стало відомо, який банк в Україні є найприбутковішим

    • Сьогодні, 13:59
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    Нацбанк оприлюднив звітність за 2016 рік

    Найбільший прибуток за 2016 рік отримав Райффайзен Банк Аваль – 3,82 млрд грн.

    Про це свідчить звітність, яку оприлюднив Національний банк України.

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    Згідно зі звітом, за 2016 рік – 62 установи заробили 10,817 млрд грн.

    У трійку за прибутком увійшли Сітібанк – 1,44 млрд грн і ОТП Банк – 0,96 млрд грн.

    Банк Credit Agricole отримав прибуток у 807 млн грн, «ІНГ Банк Україна» – 791 млн грн, Ощадбанк – 468 млн грн, ПУМБ – 367 млн грн, ПроКредитбанк – 300 млн грн, Укргазбанк – 293 млн грн. 

    Нагадаємо, минулого року 31 банк показав збитковість.

    Крім того, українська банківська система зазнала рекордних збитків у 2016 році.

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