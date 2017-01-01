Відомство Володимира Омеляна завело сотні мільйонів гривень у «палаючий» банк

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Володимир Омелян

Напередодні банкрутства Платинум Банку підприємства Міністерства інфраструктури завели в проблемний банк сотні мільйонів гривень

Державні підприємства Міністерства інфраструктури України зберігали на рахунках в збанкрутілому Платинум Банку понад 400 млн грн. Половина цієї суми була заведена в банк підлеглими Володимира Омеляна напередодні його банкрутства. Про це пише LIGA.net, аналізуючи службові записки міністерства.

Головним власником коштів в Платинум Банку було держпідприємство «Украерорух», яке перерахувало фінустанові 160 млн гривень 28 листопада і 29 грудня 2016 року. Також близько 46 мільйонів перевів Платинум Морський торговельний порт «Чорноморськ». Гроші завели в банк, незважаючи на заборону НБУ і фінансові проблеми Платинума. Всього в банку заморожені кошти більше 10 держпідприємств з відомства Володимира Омеляна.

За словами юристів, повернути завислі гроші зі збанкрутілого банку практично неможливо. Держпідприємства можуть отримати кошти тільки після продажу активів, а їх у «Платинума» не вистачить навіть на погашення боргів перед фізичними особами. Ситуацією навколо «Украероруху» стурбовані в РНБО, оскільки фінансовий стан підприємства впливає на безпеку польотів над Україною. Зараз держкомпанія направила НБУ, Фонду гарантування вкладів фізосіб і тимчасовому адміністраторові банку листи з проханням забезпечити виконання зобов'язань Платинум Банку.