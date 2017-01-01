Чорногорія заборонила в'їзд 149 громадянам РФ та України

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Список небажаних у Чорногорії осіб сформовано на основі санкційного рішення ЄС

Чорногорія заборонила в'їзд в країну 149 громадянам Росії і України, які мають відношення до окупації Криму та конфлікту на сході України. Про це пише B92.

Список сформований на основі рішення Європейської ради про введення санкцій проти Росії.

Серед тих, кого зараз «не бажають» бачити в Чорногорії, - секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев, президент Чечні Рамзан Кадиров, російський олігарх Костянтин Малофєєв і заступник генерального секретаря партії «Єдина Росія» Сергій Железняк.

Нагадаємо, Росія заборонила в'їзд у країну прем'єру, спікеру парламенту Чорногорії і 46 депутатам чорногорського парламенту, які голосували за вступ країни в НАТО і підтримували санкції ЄС.

Загалом список складається із щонайменше 70 прізвищ.

Чорногорська сторона має намір направити запит до міністерства закордонних справ РФ для отримання списку небажаних осіб, з тим щоб уникнути ситуації, яка сталася з депутатом Міодрагом Вуковичем, якого нещодавно затримали в московському аеропорту.