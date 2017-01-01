Чорновол за рік збагатилась на нову квартиру в Києві

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У декларації нардеп вказала земельну ділянку у анексованому Криму площею 1513 кв. м

Депутат Верховної Ради («Народний фронт»), Тетяна Чорновіл задекларувала за підсумками 2016 року два автомобіля і нову квартиру в Києві. Про це повідомляється в її декларації про доходи за 2016 рік на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

В 2016 році Тетяна Чорновол придбала квартиру в Києві площею 90 кв. м. вартістю на той момент 854 тис. 100 грн. Вона володіє нею одноосібно. Також у своїй декларації вона вказала земельну ділянку у анексованому Криму площею 1513 кв. м (Грушівка, Судак, АР Крим), яку придбала в 2010 році. Вартість ділянки не вказана.

Також у Веселому поблизу Судака (АР Крим) батькові депутата належить земельна ділянка площею 724 кв. м, яка на момент придбання власності у 2008 році коштувала 54 тис. грн. Батько Чорновол також володіє земельною ділянкою в селищі Гора під Києвом (Бориспільський район, Київська область) площею 1600 кв. м. вартість якої не вказана. В цьому ж населеному пункті йому належить будинок 158 кв. м, а також гараж 18 кв. м. Вартість будинку та гаража в декларації не вказана.

Батько Чорновол є кінцевим бенефіціаром малого науково-виробничого приватного підприємства «Пріоритет». Матері депутата належать дві земельні ділянки в селищі Ритні у Київській області (Вишгородський район, Київська область) загальною площею 5 тис. кв. м. Вартість не вказана.

Нардеп володіє двома іномарками - Chevrolet (2005) вартістю 50 тис. грн і Mitsubishi (2014) 246 тис. 750 грн.

У минулому році Чорновол отримала зарплату за основним місцем роботи у Верховній Раді 152 тис. 389 грн., ще 169 тис. 871 грн - в якості відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, 58 тис. 50 грн склала пенсія. Також в декларації вказана заробітна плата брата депутата Віктора Чорновола, яку він отримав в Головному управлінні Національної поліції в Києві в 2016 році 98 тис. 441 грн.

Чорновіл має на банківському рахунку в АТ «Фортуна-банк» 10 тис. 590 євро. Члени її сім'ї володіють 12 тис. доларів США готівкою.

Як повідомлялось, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію про своє майно і доходи за 2016 рік, в якій задекларував колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії.