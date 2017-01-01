Чубаров: ФСБ хоче повністю ізолювати кримських татар від захисників

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Рефат Чубаров

Чубаров прокоментував затримання в Криму для допиту російського адвоката Миколи Полозова

ФСБ Росії поставило завдання повністю ізолювати кримських татар, які зазнають репресій, від їхніх захисників. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook, коментуючи затримання в Криму для допиту російського адвоката Миколи Полозова.

Чубаров нагадав, що двома днями раніше Полозов брав участь у сайд-івент української делегації на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі, де заявляв про намір ФСБ допитати його у справі його підзахисного Ільмі Умерова, що суперечить як російському законодавству, так і міжнародними конвенціями. Також у Страсбурзі Полозов закликав до збереження санкцій відносно Росії, нагадав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, сьогодні у Криму затримали російського адвоката Миколу Полозова, який захищає кримських політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Шестеро співробітників ФСБ Росії затримали Полозова біля готелю в Сімферополі на вулиці Сєрова та відвезли його на допит.