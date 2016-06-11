ФСБ інкримінує кримським татарам спробу держперевороту, — адвокат

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ФСБ заявила, що кримські мусульмани намагались насильницьким шляхом захопити владу у Російській Федерації, зазначив адвокат

Федеральна служба безпеки Росії вважає, що кримські мусульмани, підозрювані у справі «Хізб ут-Тахрір», планували державний переворот. Про це в ефірі Громадського розповів адвокат кримських політв’язнів Еміль Курбедінов.

«2017 рік розпочався символічно. ФСБ заявила, що кримські мусульмани намагались насильницьким шляхом захопити владу у Російській Федерації. Мені цікаво, що буде пред'явлено у якості доказів», — сказав Курбедінов.

За його словами, постанову щодо притягнення до відповідальності обвинувачених за цією статтею буде в першу чергу пред'явлено Вадиму Сіруку.

«Після того як ми вивчимо це, зможемо говорити щось конкретне. Буде одна кримінальна справа і людину будуть звинувачувати у тероризмі і спробі захоплення влади», — зазначив він.

На переконання адвоката, дане звинувачення абсурдне за визначенням, оскільки його підзахсний Вадим Сірук ніколи не мав зв’язків, достатніх для замаху на державний переворот.

«Якби Вадим Сірук мав якісь зв’язки з міністром оборони, розвідниками, генералами, і всі вони хотіли скинути Путіна — тоді це було б більш-менш правдоподібно. Але я не думаю, що Сірук мав якісь зв’язки з Шойгу, директором ФСБ і так далі. Все це абсурдно», — підкреслив Курбедінов.

За його словами, подібна практика не нова для РФ. Вона використовується, якщо слідство зайшло в глухий кут і не має ані доказів, ані свідків по першому звинуваченні.

«Ця стаття інкримінується, щоб продовжити розслідування ще на рік», — переконаний адвокат.