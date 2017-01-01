Чубаров закликав внести зміни до Конституції щодо статусу Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рефат Чубаров

Чубаров заявив, що потрібно перетворити Автономну Республіку Крим на Кримськотатарську Автономну Республіку як невід’ємну складову частину України

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров закликав президента України Петра Порошенка і уряд скликати конституційну комісію для підготовки змін до Конституції щодо перетворення АР Крим на Кримськотатарську Автономну Республіку. Про це він заявив на засіданні парламенту.

«Я знову закликаю президента України і уряд якомога скоріше скликати конституційну комісію, аби розпочати роботу з внесення змін до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим». Маємо перетворити Автономну Республіку Крим на Кримськотатарську Автономну Республіку як невід’ємну складову частину України», – сказав Чубаров.

Він нагадав, що 26 років тому, 20 січня, відбувся загальнокримський референдум щодо відновлення автономії Криму, яку було ліквідовано в 1945 році у зв’язку з депортацією кримськотатарського народу.

«Хочу нагадати і про те, що згаданий референдум відбувся на самому початку масового повернення кримських татар на свою батьківщину – ще був СРСР і був комуністичний режим. Москва була дуже занепокоєна тим, що доведеться відновлювати кримськотатарську автономію у зв’язку з поверненням депортованого кримськотатарського народу на свою землю», – зазначив Чубаров.

Він наголосив, що «з нагоди Дня автономії ми маємо винести відповідні уроки з минулого».

Джерело: УНІАН