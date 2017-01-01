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    Циклон на Мадагаскарі: 38 загиблих, 180 людей поранено

    • Сьогодні, 07:49
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    Наслідки циклону
    Наслідки циклону

    Понад 100 тисяч осіб змушені були залишити свої будинки

    На Мадагаскарі в результаті руйнувань, принесених тропічним циклоном Enawo, загинули 38 людей, ще 180 поранені.

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    Про це повідомляє Reuters.

    За словами глави національного бюро з управління катастрофами Тьєррі Венти, люди загинули, в тому числі, у результаті сходження лавин, викликаних штормом.

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    На даний момент близько 53 тисяч 172 людей перебувають у спеціальних центрах допомоги, більше 116 тис. 191 жителя Мадагаскару покинули свої домівки.

    Через сильні дощі, які приніс циклон, з берегів вийшли річки. Велика кількість населених пунктів підтоплена. Сильний вітер повалив безліч дерев.

    Як повідомляв «Главком», у США в штаті Айова зійшов з рейок поїзд, що перевозив спирт етанол, внаслідок чого загорілися понад два десятки вагонів-цистерн.

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