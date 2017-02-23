  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Марокко обвалився житловий будинок: троє загиблих

    • Сьогодні, 01:53
    • Розсилка

    Серед загиблих двоє дітей

    У марокканському місті Марракеш частково обвалився житловий будинок, три члени сім’ї загинули, четверо отримали поранення. Інцидент стався у вівторок ввечері, повідомляє Xinhua.

    Читайте також

    Як повідомило агентству джерело в медичних установах, одна жінка померла на місці, двоє дітей загинули після госпіталізації.

    marrakec

    Відомо, що близько 1,6 тисячі житлових будинків у старому місті Марракеша перебувають під загрозою руйнування через вік, будівельні матеріали низької якості і надбудови поверхів без відповідного дозволу.

    Обвалення житлових будинків досить часто відбуваються в старих містах Марокко, в тому числі в Фесі і Касабланці. 

    Як повідомляв «Главком», вчора біля східного узбережжя французького острова Реюньон акула вбила серфінгіста.

    Читайте також
    смерть надзвичайні ситуації Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ