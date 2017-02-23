У Марокко обвалився житловий будинок: троє загиблих

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Серед загиблих двоє дітей

У марокканському місті Марракеш частково обвалився житловий будинок, три члени сім’ї загинули, четверо отримали поранення. Інцидент стався у вівторок ввечері, повідомляє Xinhua.

Як повідомило агентству джерело в медичних установах, одна жінка померла на місці, двоє дітей загинули після госпіталізації.

Відомо, що близько 1,6 тисячі житлових будинків у старому місті Марракеша перебувають під загрозою руйнування через вік, будівельні матеріали низької якості і надбудови поверхів без відповідного дозволу.

Обвалення житлових будинків досить часто відбуваються в старих містах Марокко, в тому числі в Фесі і Касабланці.

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