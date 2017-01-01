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Експерт проаналізує причини підвищення оптової ціни на електроенергію замість обіцяного її зниження

Сьогодні, 22 березня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Ціна електроенергії: замість зниження підвищення?».

Запрошені гості: Сергій Дяченко, голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів.

Експерт проаналізує причини підвищення оптової ціни на електроенергію замість обіцяного її зниження, збільшення тарифу для «Укренерго» та «Енергоатома», на яких споживачах позначиться збільшення ціни на електроенергію, чому виникла потреба забезпечити стабільну роботу енергосистеми країни.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, 21 березня НКРЕКП прийняла рішення збільшити середньозважений в 2017 році тариф для НЕК «Укренерго» на 12% – до 6,93 коп/кВт-год.

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