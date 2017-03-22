На рахунках «Укренерго», якому підняли тариф, лежить 3 млрд грн

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Мінерго вважає нераціональним використання керівництвом «Укренерго» коштів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості вважає нецільовим та нераціональним використання керівництвом ДП «Національна енергетична компанія Укренерго» коштів в 2015-2016 в сумі 3 млрд грн. Про це стало відомо з листа Міненергетики та вугільної промисловості за підписом міністра Ігоря Насалика, який є в розпорядженні «Наших грошей».

Восени минулого року міністерство проаналізувало результати аудиту «Укренерго», в ході якого виявило неефективне використання коштів компанією.

За даними міністерства, з травня 2015 року «Укренерго» почало розміщення грошей на депозитних рахунках і станом на кінець минулого вересня сума, накопичена на депозитах, склала 1,76 млрд грн. Ще 1,33 млрд грн перебувало як дебіторська заборгованість, сплачена авансом.

За даними «Укренерго», у звіті про фінансовий стан станом на 31 грудня 2016 року вказано, що на рахунках держкомпанії лежить 3,02 млрд грн.

«Неефективна робота керівництва ДП «НЕК Укренерго» у 2015-2016 роках призвела до нецільового та нераціонального використання коштів, які отримані підприємством з ДП «Енергоринок», при їх катастрофічному дефіциті в галузі», – сказано в листі МЕВП.

Тимчасовим виконуючим обов’язки керівника «Укренерго» з 2015 року є Всеволод Ковальчук, який за часів Януковича був першим заступником директора компанії.

У 2016 році був проведений конкурс на посаду очільника «Укренерго», який виграв Сергій Зуєв, який заради цього звільнився з американської корпорації AES у Казахстані і приїхав до України. Однак, проти нього було порушено кримінальне провадження, і у серпні Окружний адмінсуд Києва (суддя В.І. Келеберда) заборонив Кабміну погоджувати кандидатуру Зуєва. Згодом останній розповів, що відкриття кримінального провадження проти нього ініціював народний депутат від БПП Ігор Кононенко.

Нагадаємо, 21 березня НКРЕКП прийняла рішення збільшити середньозважений в 2017 році тариф для «НЕК «Укренерго» на 12%– до 6,93 коп/кВт-год. Перегляд тарифу НКРЕКП пояснили тим, що при його затвердженні в грудні минулого року комісія врахувала відрахування до держбюджету 30% від чистого прибутку «НЕК «Укренерго» 2016 рік, тоді як Кабмін зобов’язав компанію перерахувати у вигляді дивідендів 75% чистого прибутку.

НКРЕКП очолює Дмитро Вовк, який раніше працював в компанії ICU. Саме ця компанія займалася скупкою єврооблігації ДТЕК Ріната Ахметова. Після того, як очолювана Вовком минулого квітня ввела нову формулу розрахунку вартості вугілля для тепло генерації, єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. 75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Рината Ахметова, набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем.

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