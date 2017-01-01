Нацкомісія з регулювання енергетики збільшила тариф «Укренерго»

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НКРЕКП планує з 1 квітня збільшити оптову ринкову ціну на електроенергію на 1% замість раніше затвердженого зниження на 5,8%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшить середньозважений тариф НЕК «Укренерго» на 2017 рік на 12,2% порівняно з чинним тарифом – до з 6,178 коп/кВт•год, до 6,933 коп/кВт-год.

Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на засіданні у вівторок, передає «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, у другому кварталі тариф НЕК зросте на 43,5% – з 7,943 коп/кВт•год до 11,398 коп/кВт•год. Тарифи на III і IV квартали залишаються на раніше затвердженому рівні.

Перегляд тарифу НЕК пов'язаний з тим, що при його затвердженні в грудні минулого року комісія врахувала відрахування до держбюджету 30% від чистого прибутку компанії за 2016 рік, тоді як Кабмін зобов'язав «Укренерго» переказати у вигляді дивідендів 75% чистого прибутку.

Крім того, НКРЕКП з 1 квітня збільшить тариф АЕС ДП «Енергоатом» на відпуск електроенергії на 2,9% – з 46,64 коп/кВт•год до 48 коп/кВт•год.

Також НКРЕКП планує з 1 квітня збільшити оптову ринкову ціну на електроенергію на 1% замість раніше затвердженого зниження на 5,8%.

«Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС.