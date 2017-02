Радник Трампа обговорював з російським послом скасування санкцій - ЗМІ

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майкл Флінн

Флінн говорив із послом Кисляком через кілька днів після Різдва

Американські видання The Washington Post і The New York Times у своїх публікаціях 9 лютого стверджують, що нинішній радник Білого дому з національної безпеки Майкл Флінн ще в статусі приватної особи обговорював санкції США проти Росії з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком.

У своїх публікаціях газети цитують неназваних нинішніх і колишніх посадовців США.

The Washington Post вказує, що частина високопосадовців інтерпретувала грудневі контакти як «потенційно незаконний» сигнал Росії про можливість скасування санкцій. Американське законодавство не дозволяє приватним особам виступати від імені держави, нагадує The New York Times.

Консультанти Трампа заявляли, що Флінн говорив із послом Кисляком через кілька днів після Різдва лише для того, щоб уже після інавгурації 45-го президента США організувати телефонний дзвінок між Трампом і президентом Росії Путіним.

The New York Times із посиланням на високопосадовців пише, що ця розмова виходила далеко за межі узгодження телефонного дзвінка після інавгурації.

Негайної реакції на ці повідомлення від адміністрації Трампа ще немає.