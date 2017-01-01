Cьогодні в Україні сніг з дощем

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У Києві вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 3 лютого 2017 року в Україні, крім південних областей, очікується сніг з дощем, температура вдень від -3 до +7.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з даними Гідрометцентру, на сході країни очікується сніг, вдень температура повітря становитиме від -3 до -5, вночі стовпчики термометрів опустяться до -15.

У західних регіонах сніг з дощем, крім Закарпатської області, температура вдень очікується від 0 до +3, вночі до -6.

На півночі вдень від -2 до +2 , вночі до -8.

У центральних областях України, вдень від -1 до +1, вночі до -9, на півдні вдень від +1 до +7, вночі до -6.

В Києві сьогодні очікується сніг з дощем, температура від 0 до +2, вдень від -5 до -7 вночі.