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    Cьогодні в Україну повернуться морози

    • Сьогодні, 08:12
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    У Києві вдень від -3 до -5

    Погода на сьогодні: 16 лютого 2017 року в Україні опадів не очікується, температура вдень від -7 до +9. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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    За прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України без опадів, вдень температура повітря становитиме від -4 до -7, вночі стовпчики термометра опустяться до -13.

    У західних регіонах країни сьогодні опадів не очікується, денна температура від -4 до +9, вночі до -12.

    На півночі України вдень від -4 до -6, вночі до -12.

    У центральних регіонах України очікується сонячна погода, вдень від -4 до -6, вночі до -12.

    На півдні країни також очікується сонячна погода, вдень від -3 до +2, вночі до -11.

    В Києві сьогодні буде сонячно, без опадів, температура вдень від -3 до -5, вночі від -8 до -10.

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