Cьогодні в Україну повернуться морози
- Сьогодні, 08:12
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Розсилка
У Києві вдень від -3 до -5
Погода на сьогодні: 16 лютого 2017 року в Україні опадів не очікується, температура вдень від -7 до +9. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України без опадів, вдень температура повітря становитиме від -4 до -7, вночі стовпчики термометра опустяться до -13.
У західних регіонах країни сьогодні опадів не очікується, денна температура від -4 до +9, вночі до -12.
На півночі України вдень від -4 до -6, вночі до -12.
У центральних регіонах України очікується сонячна погода, вдень від -4 до -6, вночі до -12.
На півдні країни також очікується сонячна погода, вдень від -3 до +2, вночі до -11.
В Києві сьогодні буде сонячно, без опадів, температура вдень від -3 до -5, вночі від -8 до -10.