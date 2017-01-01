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    Стрітення в Україну прийде із значним потеплінням

    • Сьогодні, 14:45
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    Вдень у столиці буде до +1

    Завтра, 15 лютого, відзначають одне з головних християнських свят - Стрітення Господнє. Погода в цей день в Києві буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

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    На заході України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень +2...-3 градуси.

    У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень +2...-3 градуси.

    На півночі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень +2...-3 градуси.

    У центрі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    На сході України хмарно із проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень +2...-3 градуси.

    На півдні України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    У Криму хмарно із проясненнями, вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -2...+3 градуси.

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