ЦВК Туреччини визнала дійсними результати референдуму

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Акція на підтримку президента Туреччини Реджепа Ердогана

Скандальні непроштамповані бюлетені під час референдуму визнано дійсними

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму з розширення повноважень президента.

Про це заявив голова турецької ЦВК Саді Ґювен, повідомляє «Радіо Свобода».

Таку заяву голова комісії зробив після того як провідна опозиційна Республіканська народна партія заявила про ймовірні порушення, у тому числі про використання непроштампованих бюлетенів.

Ґювен заявив, що що непроштамповані бюлетені було підготовлено виборчою комісією та визнано дійсними.

Республіканська народна партія й надалі вимагає перерахунку голосів і заявляє, що оскаржуватиме результати голосування на 37% виборчих дільниць.

Як повідомлялося, в неділю у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

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