Декларація Гопко: чотири квартири та мільйони на банківських рахунках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ганна Гопко

У власності Гопко – квартири площею 52,4 кв. м у Львові і 42,6 кв. м у Києві, а також земельна ділянка площею 1500 кв. м у місті Турка Львівської області

Депутат Верховної Ради, голова парламентського Комітету у закордонних справах Ганна Гопко (позафракційна) задекларувала 408 тис. 318 гривень доходів, її чоловік Олександр Жук – 1 млн 663 тис. 782 гривні доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

154 тис. 474 гривні доходу Гопко становила заробітна плата, 169 тис. 871 гривня – кошти на виконання депутатських повноважень, 57 тис. 837 гривень – відсотки, 26 тис. 136 гривень – компенсація вартості проїзду.

Її чоловік задекларував 1 млн 231 тис. 330 гривень зарплати, 331 тис. гривень доходу від надання майна в оренду, 69 тис. 452 гривні відсотків і подарунок у негрошовій формі вартістю 32 тис. гривень.

У власності Гопко – квартири площею 52,4 кв. м у Львові і 42,6 кв. м у Києві, а також земельна ділянка площею 1500 кв. м у місті Турка Львівської області.

Її чоловік задекларував чотири квартири (46,6 кв. м, 40,8 кв. м, 41,8 кв. м і 32 кв. м) у Львові, право на 39% житлового будинку у Львові площею 300,3 кв. м і автомобіль Honda Civic 2008 року випуску.

Крім того, Гопко та її чоловік спільно володіють (по 50%) квартирами в Києві площею 34,8 кв. м і 56,9 кв. м. Також Жук володіє 19 інвестиційними сертифікатами номінальною вартістю 21 тис. гривень і 51% корпоративних прав компанії «Зернопродукт-1».

Гопко зберігає на рахунках в Універсал Банку 620 євро, 2 тис. 266 гривень, 87 тис. доларів.

Її чоловік задекларував 12 тис. 472 долара на рахунку в Приватбанку, 133 135 гривень і 29 тис. 271 долар – у Райффайзен Банку Аваль, 15 тис. 961 долар – у Кредобанку, 7906 євро – в Універсал Банку, 5606 доларів – у Фідобанку і 7 тис. доларів готівки. При цьому Жук зберігає в індивідуальному сейфі в банку «Креді Агріколь» 4,5 тис. доларів.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію про своє майно і доходи за 2016 рік, в якій вказав колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії.