Декларація Гройсмана: заробітна плата у 2016 році склала майже 300 тис грн
- Сьогодні, 01:11
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З отриманих доходів Гройсман сплатив у минулому році більше 1,5 млн грн податків
Згідно декларації, заробітна плата Володимира Гройсмана у 2016 році склала 281 тис. грн. Його дохід включає також проценти по депозитам, розміщеним у українських банках, в розмірі 154 тис. грн.
Про це повідомила прес-служба Кабміну.
Переважна частина доходу Прем’єр-міністра України за 2016 рік отримана внаслідок відчуження належного йому автомобіля та земельної ділянки, сформованої в результаті поділу ділянки, раніше вказаної у електронній декларації Володимира Гройсмана за 2015 рік. Від зазначених операцій очільником Уряду отримано 11,130 млн грн.
Додатково від здачі в оренду належних Володимиру Гройсману об’єктів нерухомого майна, які є у його власності вже багато років надійшло 4,2 млн грн.
З отриманих доходів Володимир Гройсман сплатив у минулому році більше 1,5 млн грн податків.
Доходи дружини Прем’єр-міністра України за 2016 рік склали 1,625 млн грн, з яких 1,4 млн грн. – доходи від ведення Оленою Гройсман підприємницької діяльності.
У 2016 році подружжя Гройсман не придбало об’єкти нерухомого майна, рухоме майно та нематеріальні активи, декларування яких є обов’язковим за законодавством України.
Отримані в цьому році доходи і більшу частину задекларованої раніше готівки Володимир Гройсман і його родина, згідно поданої декларації, розмістили на рахунках в українських банківських установах.