Скандал з реєстром е-декларацій: Корчак заявила про злочин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реєстр е-декларацій

Корчак написала звернення до НАБУ, ГПУ, Нацполіції, РНБО

Невиконання Державним підприємством «Українські спеціальні системи» договору з Національним агентством з питань запобігання корупції з адміністрування та програмно-технічного супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, створило реальну загрозу зриву кампанії з електронного декларування доходів осіб. Про це йдеться у відкритому зверненні глави НАЗК Наталії Корчак до Генеральної прокуратури, НАБУ, РНБО, Нацполіції, державних органів, громадськості.

Корчак зазначає, щ такі дії ставлять під загрозу європейську інтеграцію України, створюють негативний міжнародний імідж держави, підривають довіру іноземних партнерів та інвесторів у прихильності курсу реформ та шляху, на який стала держава у запобіганні та боротьбі з корупцією.

«Національне агентство здійснює цілодобовий моніторинг виконання договірних умов, за результатами якого встановлено, що з 14 березня 2017 року в роботі ІТС Реєстру фіксуються перебої, які з 23 березня носять постійний характер. Національне агентство з питань запобігання корупції неодноразово зверталось до адміністратора Реєстру - ДП «УСС» листами від 15 березня 2017 №93-05/6706/17, від 16 березня 2017 №93-05/6826/17, від 27 березня 2017 №93-05/8013/17, до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (лист від 27 березня 2017 № 93-05/8014/17) з вимогами негайного усунення збоїв у роботі Реєстру. Перебої у роботі тривали до 29 березня 2017р., заходи щодо їхнього усуненні не вживалися вчасно, відповіді на листи Національного агентства не надавалися», - повідомляє Корчак.

Вона зазначає, що недоліки у роботі ІТС Реєстр та постійні перебої істотно унеможливлювали виконання суб’єктами декларування свого обов’язку щодо подання електронних декларацій, а також спричиняли надмірне навантаження на службу технічної підтримки.

Повідомляється, що на позачерговому засіданні НАЗК 29 березня запрошені представники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та ДП «Українські спеціальні системи» так і не надали гарантій безперебійної роботи Реєстру всупереч підписаному договору.

«Із урахуванням викладеного, як керівник Національного агентства, вбачаю у діях посадових осіб Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також ДП «УСС» ознаки службових злочинів, які дискредитують саму ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування», - заявляє Корчак.

Як повідомлялося, Єдиний державний реєстр електронних декларацій напередодні припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.

31 березня завершується другий етап декларування, при цьому реєстр для подання е-декларацій фактично не працює.