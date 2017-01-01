Гройсман розповів, як планує досягти економічного зростання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман у Житомирі

Гройсман виступає за продаж 3,5 тис. державних підприємств

Завдяки продажу неефективних державних підприємств Україна зможе залучити додаткові інвестиції та пришвидшити економічне зростання. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 30 березня під час брифінгу у Житомирі.

«Ми маємо 3,5 тисячі державних підприємств у країні. Це абсурд, бо ці підприємства у більшості своїй є або неефективними, або стають годівницями для корупціонерів. Моя позиція така: ті (підприємства), що не мають державного значення та важливості, мають бути публічно продані. Тому що вони жодної користі не приносять українським громадянам і українській економіці. Їх продаж надасть можливість залучити в економіку інвестиції та пришвидшити економічне зростання», - пояснив глава уряду.

Результат цих змін, за словами посадовця, буде відчутним для кожного українця, зокрема - для людей похилого віку, котрі зможуть розраховувати на підвищення пенсій.

Джерело: Укрінформ