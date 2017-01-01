День спротиву Криму російській окупації: марш у Києві завершився

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У резолюції за підсумками мітингу його учасники закликали міжнародне співтовариство тиснути на Росію, щоб вона припинила окупацію півострова

У центрі Києва відбувся марш і мітинг кримських татар, низки українських громадських організацій і просто, приурочений до «Дня опору Криму російській окупації», а також в підтримку проживають на тимчасово окупованій території РФ Криму, передає «Інтерфакс-Україна».

Повідомляється, що в неділю вдень кілька сотень людей зібралися на Алеї Героїв Небесної сотні біля Майдану Незалежності.

Учасники акції з державними прапорами України і національними прапорами кримськотатарського народу, а також портретами утримуваних в РФ політичних в'язнів, пройшли маршем за маршрутом вул. Інститутська - Грушевського - Європейська площа, звідки повернулися на Майдан Незалежності, де провели мітинг.

Перед присутніми виступили духовні і політичні лідери кримськотатарського народу, громадські активісти. Промовці згадували події трирічної давності в Криму, підняли проблему політичних репресій на окупованому Росією півострові та інші проблеми, що виникли після анексії Криму РФ.

У резолюції за підсумками мітингу його учасники закликали міжнародне співтовариство більш активно і рішуче використовувати всі можливі важелі тиску на РФ з тим, щоб остання припинила окупацію півострова.

Присутні також закликали владу України активніше працювати над звільненням політичних в'язнів в тимчасово окупованому Криму, вирішенням проблем внутрішньо переміщених осіб і над закріпленням в Конституції України статусу національно-культурної автономії кримськотатарського народу.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву Криму російській окупації. У цей день перед будівлею Верховної Ради Криму 2014 року відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».