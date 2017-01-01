Херсонці підтримали Крим у День спротиву російській окупації

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Фото: Крим. Реалії

У місті пройшла акція на підтримку кримчан

У Херсоні 26 лютого пройшла акція на підтримку кримчан, приурочена до «Дня опору Криму російської окупації. Мітинг відбувся на площі Свободи перед обласною адміністрацією. На акції були присутні городяни і люди, які були змушені покинути Крим в результаті анексії Росією в 2014 році.

«Тоді, 26 лютого 2014 (під час мітингу біля Верховної Ради Криму - КР), кримськотатарський народ показав приклад, як вставати на захист своєї батьківщини. Буквально 1 березня нинішнього року така ж ситуація була в Херсоні. Рівно три роки тому на цій же площі в Херсоні були протистояння. Ми вже побачили гіркий досвід Криму та мобілізували максимум людей. Херсонці вибрали і відстояли своє право бути в складі України », - сказав під час мітингу голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

Сьогодні, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву Криму російській окупації. У цей день перед будівлею Верховної Ради Криму 2014 року відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».