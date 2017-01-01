Депутатам від БПП не дозволили перешкоджати НАБУ в проведенні медичної експертизи Насірова
- Сьогодні, 21:15
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Факти перешкоджання діям співробітників Бюро зафіксовані на відео
ЗМІ і активісти не дозволили народним депутатам від Блоку Петра Порошенка Олександру Третьякову і Глібу Загорію перешкоджати експертизі голови Державної фіскальної служби України Роману Насірова.
Вони протягом двох годин блокували вхід в реанімаційне відділення Інституту кардіології імені академіка Стражеска, куди в суботу, 4 березня, доставили відстороненого з посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.
«Народні депутати України, які перешкоджали співробітникам Національного антикорупційного бюро України від 4 березня доставити главу ДФС на обстеження в спеціалізований медичний заклад, порушили закон. З моменту затримання протягом 72 годин підозрюваний знаходиться під вартою і будь-яке перешкоджання діям детективів є кримінально караним діянням (ст.343 Кримінального кодексу України)», - повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
За інформацією НАБУ, факти перешкоджання діям співробітників Бюро зафіксовані на відео.
«Дані матеріали будуть в подальшому передані в компетентні органи з метою надання правової оцінки незаконним діям народних депутатів», - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 4 березня Романа Насірова вивезли з території клінічної лікарні «Феофанія» для проведення об’єктивної оцінки його стану здоров’я. Однак на території Інституту кардіології імені Стражеска деякі народні обранці впродовж двох годин блокували вхід до реанімаційного відділення.
О 13:00 голову ДФС доправили на обстеження.
Раніше сам Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше.
Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.