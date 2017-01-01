Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше

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Насіров запевнив, що не збирався тікати з країни і закликав не робити з нього «цапа-відбувайла»

Відсторонений від посади голови Фіскальної служби Роман Насіров прокоментував висунуті йому звинувачення, назвавши їх дурними, безпідставними та абсурдними. Відповідну заяву опубліковано на його сторінці в facebook.

«Я налаштований з часом піти в суд і особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься запобіжний захід у відношенні мене. А також в подальшому я публічно доведу безпідставність і абсурдність звинувачень, в тому числі - і в суді», - заявив Насіров.

При цьому Насіров зазначив, що сподівається за короткий термін завершити реабілітацію і після цього він готовий «розгромити у суді всі надумані звинувачення».

«Шкода, що організм не витримав раптового психологічного тиску. Але, я повторюся, я зацікавлений якнайшвидше вирватися з лікарні, щоб довести безглуздість висунутих звинувачень», - додав він

Він також заявив, що не імітує хворобу і в лікарняній колясці їздити не має наміру. При цьому Насиров заявив, що не збирався тікати з країни і закликав не робити з нього «цапа-відбувайла».

Нагадаємо, сьогодні Насірова перевезли з «Феофанії» до інституту кардіології.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

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