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    Насіров заявив, що готовий йти до суду, але пізніше

    • Сьогодні, 12:12
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    Насіров запевнив, що не збирався тікати з країни і закликав не робити з нього «цапа-відбувайла»

    Відсторонений від посади голови Фіскальної служби Роман Насіров прокоментував висунуті йому звинувачення, назвавши їх дурними, безпідставними та абсурдними. Відповідну заяву опубліковано на його сторінці в facebook.

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    «Я налаштований з часом піти в суд і особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься запобіжний захід у відношенні мене. А також в подальшому я публічно доведу безпідставність і абсурдність звинувачень, в тому числі - і в суді», - заявив Насіров.

    При цьому Насіров зазначив, що сподівається за короткий термін завершити реабілітацію і після цього він готовий «розгромити у суді всі надумані звинувачення».

    «Шкода, що організм не витримав раптового психологічного тиску. Але, я повторюся, я зацікавлений якнайшвидше вирватися з лікарні, щоб довести безглуздість висунутих звинувачень», - додав він

    Він також заявив, що не імітує хворобу і в лікарняній колясці їздити не має наміру. При цьому Насиров заявив, що не збирався тікати з країни і закликав не робити з нього «цапа-відбувайла».

    Нагадаємо, сьогодні Насірова перевезли з «Феофанії» до інституту кардіології.

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

    Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

    Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

    Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

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