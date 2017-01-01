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    В НАБУ пояснили, навіщо перевезли Насірова до іншої лікарні

    • Сьогодні, 12:43
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    Засідання з обрання запобіжного заходу Насірову має відбутися не пізніше вечора неділі, 5 березня

    Відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова транспортували з лікарні «Феофанія» в інший медичний заклад для підтвердження або спростування діагнозу. Про це з посиланням на повідомлення прес-служби Національного антикорупційного бюро України повідомляє Радіо Свобода.

    «Його перевезли в інший медичний заклад з метою підтвердження або спростування діагнозу. Залежно від висновків медиків буде ухвалено рішення про терміни і спосіб проведення (судового) засідання з обрання запобіжного заходу», - цитує прес-службу видання.

    Як додали в НАБУ, засідання з обрання запобіжного заходу Насірову має відбутися не пізніше вечора неділі, 5 березня.

    Нагадаємо, сьогодні Насірова перевезли з «Феофанії» до інституту кардіології.

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

    Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

    Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

    Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

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