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    Депутати у Чернівцях заборонили Опоблок

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    Сесія міськради Чернівців&nbsp;
    Сесія міськради Чернівців 

    Чернівецькі депутати вирішили люструвати екс-регіоналів і комуністів

    Чернівецька міськрада 25 травня ухвалила рішення заборонити діяльність партії «Опозиційний блок», а також провести люстрацію всіх колишніх «регіоналів» та міського голови Олексія Каспрука.

    Про це передає Укрінформ.

    З відповідною пропозицією  виступив керівник фракції «Свобода» у міській раді Андрій Ілюк. 

    Він також запропонував проголосувати за рекомендацію міському голові не призначати у виконавчі органи влади Чернівців колишніх членів Партії регіонів. Після короткого обговорення та доповнень депутати таке рішення ухвалили.

    У проголосованому проекті йдеться, що окрім колишніх регіоналів, міському голові не варто брати на роботу ще й комуністів.

    А ті депутати та міський голова, які були помічниками народних депутатів-регіоналів, мають скласти повноваження.

    При цьому слід зазначити, що таку хвилю невдоволення у сесійній залі викликало призначення на посаду директора Департаменту ЖКГ міської ради Ярослава Кушнірика, який був членом Партії регіонів.

    Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

    Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

    Вночі 11 травня невідомі підпалили офіс Опоблоку. У партії не виключають, що цей інцидент пов’язаний з подіями 9 травня у Дніпрі.

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