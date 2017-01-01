У Дніпрі підпалили офіс Опоблоку. Помста за побиття ветеранів АТО?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підпалені двері офісу Опозиційного блоку в Дніпрі

Через підпал офісу Опоблоку в Дніпрі відкрили кримінальне провадження

У четвер, 11 травня, в Дніпропетровській обласній організації Опозиційного блоку заявили, що вночі невідомі підпалили центральний обласний офіс партії на проспекті Дмитра Яворницького, 5. За цими даними, невідомі особи кинули до будівлі кілька пляшок із запалювальною сумішшю і зникли з місця злочину на автомобілі.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода депутат міської ради від Опозиційного блоку Сергій Суханов, за даними з камер відеоспостереження, нападників було двоє, обличчя приховані балаклавами. Суханов не виключив, що цей інцидент пов’язаний з інцидентами 9 травня у Дніпрі.

Через підпал офісу Опоблоку в Дніпрі відкрили кримінальне провадження. Про це Радіо Свобода повідомили в міському управлінні поліції Дніпра.

За даними з поліції, провадження відрите за частиною 2 статті 194 Кримінального Кодексу України – «умисне знищення або пошкодження майна». Як зазначили в поліції, стаття передбачає покарання строком від 3 до 10 років позбавлення волі.

«На місці працює слідчо-оперативна група, зловмисники встановлюються», – сказали в поліції. Розслідуванням займається Соборний райвідділ поліції Дніпра.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що стосовно ситуації 9 травня у м. Дніпро ним прийнято рішення про звільнення начальника Головного управління поліції Дніпропетровської області генерала Ігоря Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Андрія Бідила, а також відповідних заступників з питань забезпечення громадської безпеки.

Для розслідування подій у Дніпрі створено комісію з представників кількох підрозділів Національної поліції. До її складу увійдуть представники департаментів внутрішньої безпеки, превентивної діяльності, кадрового забезпечення, а також інших підрозділів – за рішенням глави Нацполіції. Результати розслідування буде оприлюднено.