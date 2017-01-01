Держава вже готова до курсу 32 гривні за долар - економіст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гривня

Експерт вірить, що стрибку курсу не буде – гривня дешевшатиме поступово

Втримати закладений у держбюджеті курс у 27,2 гривні за долар не вдасться, лише націоналізація «Привату» спричинить падіння до 31-32.

Таке переконання висловив фінансовий аналітик Єгор Перелигін в інтерв’ю «Главкому».

«Навіть якщо елементарно взяти класичний ефект націоналізації Приватбанку, тільки він повинен давати курсоутворення на рівні 31–32. Майже 4 мільярди доларів валютних депозитів, які були розміщені в «Приваті», треба буде віддавати, і державі рано чи пізно доведеться виходити на міжбанк. Основна надія на те, що все це буде відбуватись поступово, помірно – держава не буде поспішати, а народ – дуже сильно панікувати. Відповідно миттєвого девальваційного стрибку можна буде уникнути», - зазначив економіст.

Він вважає, що посилення долара на світовому ринку також має вплив на Україну.

«На нас впливають будь-які зміни навколо світових резервних валют. Вважаю, що нова політика президента США Трампа, яка націлена на внутрішні економічні проблеми, буде дуже серйозно впливати на укріплення долару. Це не тільки на нас вплине негативно, а й на багато економік, що розвиваються», - заявив Перелигін.