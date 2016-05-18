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    Держдеп США закликав Росію негайно встановити режим припинення вогню на Донбасі

    • Сьогодні, 19:38
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    Державний департамент США засудив обстріл бойовиками місії ОБСЄ

    Держдеп США закликав Росію негайно встановити режим припинення вогню на Донбасі а також засудив відкриття вогню бойовиками по СММ ОБСЄ 24 лютого і захоплення їх безпілотника. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу.

    США відзначили відмову проросійських бойовиків дотримуватися «режиму тиші», передбаченого мінськими домовленостями.

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    «Ми засуджуємо п'ятничний обстріл Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (SMM) і захоплення в безпілотного літального апарату за допомогою російських сепаратистів. Вкрай важливо, щоб ці сили припинили напади на цивільну інфраструктуру, в тому числі на Донецьку фільтраційну станциюк. Ми закликаємо Росію і сепаратовл, яких вона підтримує, негайно встановити режим припинення вогню, вивести всю важку зброю, і забезпечити повний та безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ», - йдеться в заяві.

    Посольство США в Україні також засудило напад бойовиків на представників спеціальної моніториногової місії ОБСЄ в зоні АТО.

    Як повідомляв «Главком», терористи «ДНР» обстріляли спостерігачів ОБСЄ та захопили їхній безпілотник. Вчора  бойовики також відкрили стрілянину і кинули гранату біля автомобіля місії ОБСЄ.

     

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