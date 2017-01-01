Посольство США засудило напад бойовиків на місію ОБСЄ

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Спостерігачі ОБСЄ

Представники місії ОБСЄ повинні мати необмежений доступ до всіх ділянок, заявляють у посольстві

Посольство США в Україні засудило напад бойовиків на представників спеціальної моніториногової місії ОБСЄ в зоні АТО.

Відповідна заява розміщена на сайті дипустанови.

В посольстві зазначають, що робота ОБСЄ допомагає рятувати життя цивільних, тому представники ОБСЄ повинні мати необмежений доступ до всіх ділянок «без погроз і залякувань».

«Ми приєднуємося до Голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрула Апакана у засудженні нападу на представників СММ ОБСЄ і захопленні їх міні-безпілотного літального апарату підтримуваними Росією сепаратистами. Як сказав посол Апакан, напади, як цей, є прямим викликом колективній волі 57 держав-учасниць, та Мінським угодам», - йтеться у заяві посольства.

Як повідомляв «Главком», терористи «ДНР» обстріляли спостерігачів ОБСЄ та захопили їхній безпілотник. Вчора бойовики також відкрили стрілянину і кинули гранату біля автомобіля місії ОБСЄ.