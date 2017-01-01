Держдеп відреагував на черговий запуск ракети КНДР
- Сьогодні, 21:57
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США зараз на шляху економічного і дипломатичного тиску на режим у Північній Кореї
Випробування Північною Кореєю балістичної ракети, яке відбулося сьогодні, 21 травня, є «тривожним і невтішним».
Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон в ефірі Fox News Sunday.
Тіллерсон зазначив, що Сполучені Штати Америки просили КНДР припинити подібні випробування.
«Ми на шляху економічного і дипломатичного тиску на режим у Північній Кореї. Я сподіваюся, що вони зрозуміють, що розробка програми ядерної зброї не веде до національної безпеки і процвітання», - сказав Тіллерсон.
Нагадаємо, згідно з повідомленням, запущений снаряд міг бути балістичної ракетою.
Як вважають південнокорейські військові, ракета приземлилася в водах біля східного узбережжя КНДР, пролетівши близько 500 км