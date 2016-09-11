Північна Корея провела новий тест ракети

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Пуск ракети

Модифікація снаряду поки залишається невідомою

Північна Корея сьогодні, 21 травня 2017 року, запустила ракету невідомої модифікації. Про це повідомляє Yonhap news agency з посиланням військових представників Південної Кореї.

Згідно з повідомленням, запущений снаряд міг бути балістичної ракетою.

«Північна Корея запустила сьогодні вдень невідомий снаряд з району Пукчан в Пхенганам-до (провінція Південний Пхенган)», - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів.

Нагадаємо, раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив в середу, 17 травня 2017 року, що існує висока ймовірність конфлікту з Північною Кореєю. За його словами, конфлікт може початися зокрема на Північній розмежувальній ліній, яка є морською демаркаційною лінією в Жовтому морі, що розділяє КНДР і Південну Корею, і оспорюється.

Як повідомляв «Главком», Північна Корея провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

Після цього Рада безпеки ООН одноголосно прийняла заяву про засудження чергового запуску ракети Північною Кореєю.

Джерело: РБК-Україна