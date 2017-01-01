ЗМІ: Ракета КНДР пролетіла близько 500 кілометрів

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Ракета приземлилася в водах біля східного узбережжя КНДР

Ракета, запущена КНДР, пролетіла близько 500 км. Про це заявили в комітеті начальників штабів Південної Кореї, повідомляє Reuters.

Як вважають південнокорейські військові, яких цитує видання, ракета приземлилася в водах біля східного узбережжя КНДР.

Південна Корея і США проводять аналіз ракетного пуску, який КНДР провела 21 травня.

Нагадаємо, згідно з повідомленням, запущений снаряд міг бути балістичної ракетою.

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив в середу, 17 травня 2017 року, що існує висока ймовірність конфлікту з Північною Кореєю. За його словами, конфлікт може початися зокрема на Північній розмежувальній ліній, яка є морською демаркаційною лінією в Жовтому морі, що розділяє КНДР і Південну Корею, і оспорюється.

Як повідомляв «Главком», Північна Корея провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

Після цього Рада безпеки ООН одноголосно прийняла заяву про засудження чергового запуску ракети Північною Кореєю.