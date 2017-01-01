Держдепартамент США застеріг своїх громадян від подорожей до окупованого Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окрім Криму у довідці щодо подорожей відзначили також і Північний Кавказ, подорожі яким американцям також заборонені

Держдепартамент США оновив довідку для американців, які збираються відвідати Росію. Відтепер зазначається, що «поточний статус Криму застерігає американців від поїздок до цього регіону».

Про це йдеться в оприлюдненій інформації на сайті Держдепартаменту.

У розділі «подорожі» громадян США закликають «дотримуватися інструкцій та не їздити до Кримського півострова».

Окрім Криму у довідці щодо подорожей відзначили також і Північний Кавказ, подорожі яким американцям також заборонені.

Відповідний пункт для громадян США пояснюється «проблемами в області безпеки» та тим, що у цьому регіоні уряд Сполучених Штатів не має можливості надавати допомогу своїм громадянам.

Джерело: Громадське